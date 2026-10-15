«Наша связь — библейская»: Мадонна поздравила дочь с 30-летием

Певица поделилась воспоминаниями об экстренных родах на юбилей дочери

Автор: Коваленко Наталья

Легендарная американская певица Мадонна отпраздновала юбилей своей старшей дочери от отношений с фитнес-тренером Карлосом Леоном. 14 октября модели и певице Лурдес (Лоле) Леон исполнилось 30 лет.

По этому случаю 68-летняя артистка опубликовала в инстаграме серию архивных фото и видео, показав именинницу в разные периоды жизни. В подписи Мадонна вспомнила драматические детали того дня, когда Лурдес появилась на свет.

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«С днем рождения, моя Лолита! Ты пришла ко мне во сне. В лихорадочном бреду. Во сне под названием Жизнь... твой подбородок был задран вверх, когда ты проходила родовыми путями. Ты искала звезды, но застряла. После 18 часов родов, когда твое сердцебиение начало замедляться, единственным выходом стало экстренное кесарево сечение. Упоминала ли я о вертолетах и съемочных группах новостей, круживших над нашими головами? Твое рождение было драматичным. Как и наша жизнь», — поделилась исполнительница.

Мадонна назвала отношения с Лурдес невероятно глубокими и сравнивала их с библейскими.

«Наша связь — она библейская. Когда я прошу Бога объяснить мне ее, Он отвечает: "Посмотри в зеркало!". Мы — две стороны одной монеты. Если то, чем мы рискуем, показывает, что для нас действительно важно, то ради тебя я рискнула бы всем», — призналась звезда.

Поздравление артистка завершила словами из своего хита «Little Star», который в 1998 году посвятила дочери.

«Никогда не забывай, кто ты — Маленькая Звездочка, сияющая ярче всех звезд на небе. Никогда не забывай мечтать, Бабочка. Никогда не забывай, откуда ты родом. Из Любви», — завершила свой пост Мадонна.

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna

Мадонна поздравила старшую дочь Лурдес с 30-летием instagram.com/madonna