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Кошатники: знаки зодиака, которые любят кошек

Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы чаще всего находят в кошачьем мире отражение собственных черт характера.

Автор: Сайко Леся
Кошатники: знаки зодиака, которые любят кошек
Кошатники: знаки зодиака, которые любят кошек
pixabay.com

Одни люди всей душой преданны собакам, другие обожают экзотических питомцев, но есть и те, чье сердце безраздельно принадлежит кошкам. Эти грациозные, независимые и загадочные животные способны растопить даже самый холодный лед.

Астрология утверждает, что любовь к кошкам часто заложена в нас с рождения. Давайте узнаем, какие знаки зодиака являются прирожденными «кошатниками» и находят с мурчащими питомцами идеальный общий язык.

Телец

Телец — земной знак, который жить не может без комфорта, мягких пледов и тепла домашнего очага. Кто, как не кошка, идеально дополняет эту атмосферу?

  • Почему любят: Тельцы ценят тактильные радости. Мурчание кошки на коленях действует на них успокаивающе после тяжелого трудового дня.
  • Особенности: Представители этого знака готовы баловать питомцев изысканными лакомствами и обустраивать для них самые уютные лежбища. Кошки отвечают Тельцам глубокой привязанностью и доверием.

Дева

Дева — еще один земной знак, славящийся своей практичностью и любовью к порядку. На первый взгляд может показаться, что независимый характер кошек противоречит педантичности Девы, но это не так.

  • Почему любят: Девы уважают личные границы. Они ценят то, что кошки чистоплотны, не требуют обязательных выгулов в любую погоду и умеют уважать чужое личное пространство.
  • Особенности: Девы часто становятся идеальными котородителями, которые внимательно следят за здоровьем, питанием и режимом дня своего пушистого любимца.

Скорпион

Скорпионы и кошки — это союз двух мистических энергий. Между ними возникает особая, почти телепатическая связь, которую сложно объяснить логически.

  • Почему любят: Скорпионы обладают сильной энергетикой, и кошки, как известные биоэнергетики, чувствуют это. Они притягиваются к Скорпионам, словно магнитом, помогая им снимать стресс и восстанавливать силы.
  • Особенности: Скорпионы понимают сложный кошачий характер как никто другой. Они не пытаются подавить волю питомца, принимая его со всеми причудами и гордым нравом.

Рыбы

Мечтательные и эмпатичные Рыбы тонко чувствуют эмоции окружающих, и кошки для них — больше, чем просто животные. Это настоящие духовные компаньоны.

  • Почему любят: Рыбы на интуитивном уровне считывают настроение кошки. Они готовы часами наблюдать за грациозными движениями питомца, находя в этом своеобразную медитацию.
  • Особенности: В доме Рыб кошка чувствует себя полноправным хозяином. Рыбы окружают животное нежностью, лаской и готовы простить ему любые мелкие шалости.
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Теги:
гороскоп, астрология, астропрогноз, знаки зодиака

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