52-летняя Хилари Суэнк ждет третьего ребенка

Звезда объявила о беременности в забавном видео

Автор: Коваленко Наталья

Двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суэнк и ее муж Филипп Шнайдер снова готовятся к пополнению в семье. 52-летняя актриса намекнула на свою беременность в новом видео в инстаграме.

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В ролике пара со старшими детьми-двойняшками танцует в темноте с неоновыми палочками на теле, и на одном из изображений отчетливо виден округлившийся животик.

«Многие люди спрашивали, над каким проектом я работаю дальше. Этот выходит в декабре», — с юмором подписала кадры звезда.

Для супругов это будет уже третий общий ребенок. Суэнк и Шнайдер поженились в октябре 2022 года, а уже в апреле 2023 года родились их двойняшки — дочь Ая и сын Ом.