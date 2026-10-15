Фреймут удивила советом относительно реакции на измену

Ведущая с юмором анонсировала новый урок этикета

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут поделилась с подписчиками неожиданным советом о том, как правильно реагировать на измену.

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В своем новом видео в инстаграме ведущая сначала задала вопрос: «Как по этикету реагировать на измену?». А затем лаконично и с юмором сама же и ответила: «Только взаимностью!».

Таким оригинальным способом звезда решила проанонсировать свою новую лекцию по этикету под названием «Апгрейд», которая состоится 24 октября в Испании.

В кадре Ольга появилась в сером гольфе, джинсах и клетчатом пиджаке, который набросила на плечи.