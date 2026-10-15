Ласточкин разнес Холоденко из-за скандального поста об Украине

Юморист из окопа поставил на место психолога

Автор: Коваленко Наталья

Украинский юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин эмоционально отреагировал на скандальный пост в Threads психолога Натальи Холоденко, где она сравнила Украину с Россией.

«Почему, когда россияне говорят, что "никто, кроме пу", — это признак тупости, а когда у нас говорят "никто, кроме..." — это признак патриотизма?», — написала Холоденко.

Ласточкин разнес Холоденко из-за скандального сообщения об Украине threads.com/@kholodenkon

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Ласточкин, находящийся сейчас на фронте, не сдержал своего возмущения и из окопа обратился к Наталье и ее поклонникам.

«У нас так не говорят. У нас военные не могут и голосовать, и защищать от п*дарасов страну! За*бали тупорылыми сравнениями», — жестко ответил шокированный артист.

Ласточкин разнес Холоденко из-за скандального сообщения об Украине threads.com/@lastochkin_igor

После этого в комментариях началась дискуссия о проведении выборов во время войны. Некоторые пользователи обвиняли Игоря в приверженности конкретным политикам.

В ответ Ласточкин напомнил о действующем военном положении в стране и статье 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», прямо запрещающей любые выборы во время войны.

На комментарий о том, что закон можно изменить, шоумен ответил: «Ну когда это произойдет, тэгни меня, брошу нах*й тут все, поеду голосовать».