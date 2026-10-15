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Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко родила второго ребенка

Актриса рассекретила необычное имя новорожденной дочери

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко родила второго ребенка
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко родила второго ребенка
Getty Images

Звезда сериалов «Теория большого взрыва» и «Бортпроводница» Кейли Куоко и ее жених, актер Том Пелфри, во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась еще одна дочь.

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Радостную новость 40-летняя актриса сообщила на своей странице в инстаграме. Куоко опубликовала первые кадры из роддома и рассказала, что девочка появилась на свет 12 октября.

Новорожденной дали имя Филомена Кармин Бобби. Кейли также рассекретила ласковое прозвище, которым семья уже называет малышку — Фило.

«Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое это благословение! Мы так благодарны за этот безумный, дикий путь с его взлетами и падениями, который привел нас к нашей маленькой Фило! Наша семья официально полная. Настало время везти бебика домой к Матильде!», — трогательно подписала кадры Кейли.

Кейли и Том познакомились в апреле 2022 года на премьере сериала «Озарк», а в августе 2024 года объявили о помолвке. Влюбленные уже воспитывают старшую дочь Матильду Кармин Ричи, которой весной исполнилось три года.

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco
Кейли Куоко и Том Пелфри во второй раз стали родителями instagram.com/kaleycuoco

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Теги:
Теория большого взрыва, шоу-бизнес, роды, дети звезд, Кейли Куоко

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