Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко родила второго ребенка
Актриса рассекретила необычное имя новорожденной дочери
Звезда сериалов «Теория большого взрыва» и «Бортпроводница» Кейли Куоко и ее жених, актер Том Пелфри, во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась еще одна дочь.
Читай также: У Виктора Павлика возникли серьезные осложнения после операцииРадостную новость 40-летняя актриса сообщила на своей странице в инстаграме. Куоко опубликовала первые кадры из роддома и рассказала, что девочка появилась на свет 12 октября.
Новорожденной дали имя Филомена Кармин Бобби. Кейли также рассекретила ласковое прозвище, которым семья уже называет малышку — Фило.
«Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое это благословение! Мы так благодарны за этот безумный, дикий путь с его взлетами и падениями, который привел нас к нашей маленькой Фило! Наша семья официально полная. Настало время везти бебика домой к Матильде!», — трогательно подписала кадры Кейли.
Кейли и Том познакомились в апреле 2022 года на премьере сериала «Озарк», а в августе 2024 года объявили о помолвке. Влюбленные уже воспитывают старшую дочь Матильду Кармин Ричи, которой весной исполнилось три года.