У Виктора Павлика возникли серьезные осложнения после операции

Жена артиста раскрыла подробности

Автор: Коваленко Наталья

У украинского певца Виктора Павлика возникли серьезные осложнения после сложной стоматологической процедуры. Об этом рассказала в инстаграм-сториз жена 60-летнего артиста Екатерина Репяхова.

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По словам блогерки, Павлику пришлось во второй раз делать операцию на том же месте. Первый зубной имплант треснул, поэтому на этот раз врачи наращивали костную ткань и повторно устанавливали имплант. Однако ночью после хирургического вмешательства у певца началось сильное кровотечение.

Репяхова заявила, что причиной стало то, что перед процедурой стоматологи не уточнили важные детали о состоянии здоровья Виктора. В мае 2024 года он перенес сложную 4-часовую операцию на сердце с заменой клапана, из-за чего теперь пожизненно принимает препарат варфарин, разжижающий кровь.

Блогерка жалеет, что не проконтролировала подготовку к визиту мужа в клинику лично, и надеется, что состояние певца в ближайшее время полностью стабилизируется.

«Сначала думала ничего не рассказывать, но я очень взволнована. Накануне мужу провели сложное стоматологическое хирургическое вмешательство. И, как выяснилось, врачи не уточнили, что у него искусственный клапан сердца и он пожизненно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови. Ночью началось кровотечение, проснулся с полным ртом крови и дальше не прекращалось: я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас корим себя за то, что не проконтролировала сразу все лично. Хоть бы в дальнейшем все было хорошо. Это уже вторая операция на том же месте, поскольку первый имплант треснул, поэтому в этот раз пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплант», — поделилась Екатерина.

Репяхова рассказала об операции Павлика instagram.com/repyahovakate

Репяхова рассказала об операции Павлика instagram.com/repyahovakate