Муж Федишин раскрыл подробности потери их ребенка во время родов

Певица тоже чуть не погибла на 35-й неделе беременности

Автор: Коваленко Наталья

Муж и продюсер украинской певицы Ирины Федишин, Виталий Човник, поделился подробностями потери их долгожданной дочери на 35-й неделе беременности.

В новом посте на своей странице в инстаграме Виталий рассказал, что сама артистка тоже была на грани жизни и смерти из-за сложных родов. Мужчина рассказал, что смог увидеть малышку и заметил невероятное сходство.

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«Мы так мечтали о нашей доченьке… Так ждали ее появления на свет. Представляли, какой она будет, как впервые возьмем ее на руки, как обнимем, как привезем домой. Мы были так близко к нашему счастью. Так невероятно близко… Оставалось совсем немного до нашей долгожданной встречи. Но произошло иначе… мы ее потеряли. Я видел ее… она моя копия… Не знаю, существуют ли слова, которыми можно описать эту боль. Когда еще вчера ты был самым счастливым папой, строил планы, мечтал… А сегодня твое сердце разбито на тысячи кусочков. И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только доченьку, но и свою любимую жену. Ира пережила чрезвычайно тяжелые роды, сложную операцию и большую потерю крови. Врачи боролись за ее жизнь», — написал Човник.

Мужчина назвал тот день моментом наибольшей утраты, но в то же время — вторым днем рождения своей жены, поскольку медикам удалось ее спасти.

«Тот день навсегда останется для меня днем самой большой утраты, но одновременно и вторым днем рождения моей жены. Бог забрал к себе нашего маленького Ангелочка, но оставил мне мою Иру. И за то, что она жива, я бесконечно благодарен. Сегодня нам обоим очень больно... Болит так, что иногда не хватает ни слов, ни слез… Мы понимаем, что впереди непростой путь. Нам придется учиться жить с этой болью. Поддерживать друг друга, находить силы просыпаться каждое утро и идти дальше. Ради нашей семьи. Ради наших детей. Ради любви, которая держит нас вместе. Наша маленькая доченька, мы так и не смогли забрать тебя домой… Но ты навсегда останешься частичкой нашей семьи, нашей жизни и наших сердец (…). Мы так ждали тебя, доченька… Так хотели подарить тебе целый мир. А теперь ты навсегда стала целым миром в наших сердцах», — добавил продюсер.

Виталий также посвятил покойной дочке трогательное стихотворение, подписав его «Твой папа».