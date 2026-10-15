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Похороны Александра «Вени» Венедчука: когда и где состоится прощание

Где похоронят известного юмориста

Автор: Коваленко Наталья
Похороны Александра «Вени» Венедчука: когда и где состоится прощание
Похороны Александра «Вени» Венедчука: когда и где состоится прощание instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Стали известны подробности прощания с бывшим участником проекта «Ветераны космических войск» и звездой «Лиги смеха» Александром «Веней» Венедчуком, ушедшим из жизни 13 октября в возрасте 32 лет.

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Официальную информацию о похоронах сообщили его коллеги на странице коллектива в инстаграме. Попрощаться с комиком и провести его в последний путь все желающие смогут 15 октября в Киеве.

В 10:00 начнется поминальная служба в Спасо-Преображенском соборе (улица Самойла Кошки, 3-А, Теремки II).

А в 12:00 церемония прощания продолжится на Жулянском кладбище (улица Воздухофлотская, 24-А), где состоятся похороны Александра.

Причина смерти артиста пока не разглашается, однако известно, что в начале 2025 года он перенес тяжелое кровоизлияние в мозг и несколько сложных нейрохирургических операций, во время которых часть черепной коробки ему заменили титановым имплантом.

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Теги:
похороны, Лига Смеха, шоу-бизнес, Ветераны космических войск, смерть звезд

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