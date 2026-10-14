Денисенко обнародовала обращение с заклеенным ртом и "рукой" на груди

Наталка Денисенко оригинальным образом поделилась размышлениями на тему женственности.

Наталка Денисенко поделилась размышлениями о женственности и привычке представительниц красивого пола умалчивать собственные чувства ради комфорта других. Свое мнение актриса проиллюстрировала оригинальной съемкой, во время которой символически заклеила губы черным скетчем.

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Для позирования актриса выбрала атласный корсет цвета айвори с украшенной бисером и жемчужинами перчаткой, составлявшей часть верхней части наряда. Образ она дополнила брюками и обувью на каблуке в тон. Стоимость такого корсета от украинского бренда –19 350 гривен.

В сообщении Денисенко поделилась размышлениями о том, сколько раз женщинам приходится скрывать настоящие эмоции, соглашаться, что все в порядке, и сдерживать слова, чтобы не обидеть других или не испортить отношения.

По мнению авторши публикации, девушек с детства приучают быть вежливыми, удобными и послушными, поэтому они могут забывать о праве открыто говорить о собственных чувствах. Наталка также поставила под сомнение представление о женственности как исключительно нежности и силе как способности молча терпеть. Она призвала женщин не бояться выражать свою позицию. В итоге актриса сорвала скотч с уст, подчеркнув главное послание фотосессии.

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

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Ранее Денисенко уже публиковала сообщения на острые темы. В частности, после обвинений в измене со стороны бывшего супруга и коллеги Андрея Фединчика она размышляла о важности выбора в пользу себя.

К слову, в августе актриса вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко.