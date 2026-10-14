Кто стал избранницей звезды фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Автор: Коваленко Наталья

Звезда Marvel Симу Лю женился на любимой в старинном замке в Провансе instagram.com/vogueweddings

Канадский актер Симу Лю, известный по главной роли в фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», женился на вице-президенте по цифровому маркетингу лейбла Interscope Records Эллисон Сю.

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Как пишет Vogue , трехдневная свадьба влюбленных состоялась в начале октября во Франции на территории живописного поместья 17-го века Chateâu d’Estoublon и в уникальном арт-пространстве Carrières des Lumières в Провансе.

Перед церемонией в Провансе начался проливной дождь, но как только 30-летняя невеста появилась перед гостями, дождь внезапно прекратился. 37-летний Лю признался, что воспринял это как особый знак от своих дедушки и бабушки, ушедших из жизни в 2021 году.

Эллисон сменила несколько праздничных образов, в частности платье от тайваньского дуэта Nicole + Felicia в знак уважения к тайваньским корням и наряд от Danielle Frankel для первого танца.

Среди звездных гостей свадьбы были замечены актеры Вуди Харрельсон и Бенедикт Вонг, а также певица Рене Рапп, которая вживую исполнила хит «At Last» для первого танца молодоженов. После полуночи за диджейский пульт стал канадский дуэт Loud Luxury, а позже праздник продолжился под сет от Бенедикта Вонга в его музыкальном амплуа DJ Obi-Wong.

Стоит отметить, что пара познакомилась в 2022 году, а предложение руки и сердца Симу сделал Эллисон в мае 2025 года на крыше отеля Shangri-La в Париже.