Бужинская рассказала о трех операциях в Германии

Певица вспомнила о «чем в спину» от близких во время болезни

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Катерина Бужинская впервые откровенно поделилась подробностями сложного лечения за рубежом. 47-летняя звезда сцены перенесла три хирургических вмешательства на глазу в немецкой клинике.

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В проекте «Наедине с гламуром» Бужинская рассказала, что проблемы со здоровьем начались после несчастного случая во время концерта. Артистка травмировала глаз, куда впоследствии попала инфекция. Несмотря на воспаление, Катерина продолжала выступать в солнцезащитных очках, но затем из-за ухудшения состояния попала в реанимацию. Поскольку украинские специалисты оказались бессильны, возвращать зрение артистка отправилась в Германию.

«Это была трагедия, это был ужас. И я не понимала, выйду ли я на сцену и что со мной будет дальше. Это было очень страшно. Меня, мои глаза, спасли в Германии. Потому что, к сожалению, в Украине это не удалось», — призналась Бужинская.

Кроме того, в этот же период певицу подставили и разочаровали люди, которых она считала близкими.

«Когда еще близкие люди, знаете, говорят: "Не бей лежачего", а меня как раз лежачую и втыкнули еще и нож в спину и прокрутили. Это такая была боль, такое разочарование. Но открыл Господь мне глаза на многих людей. И такое со мной произошло, пожалуй, для того, чтобы я духовно выросла», — подчеркнула знаменитость.