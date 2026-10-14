Траволта почтил память покойной жены в день ее 64-летия

Келли Престон умерла от рака 6 лет назад

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Джон Траволта посвятил новый пост в соцсети покойной жене Келли Престон в день, когда ей могло бы исполниться 64 года. 72-летняя звезда «Бриолина» опубликовал в инстаграме трогательное видео с участием 26-летней дочери Эллы Блю.

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В ролике можно увидеть моменты подготовки и выхода Эллы на подиум во время ее дебюта на Парижской неделе моды для показа коллекции Miu Miu. Дочь Траволты и Престон дефилировала рядом с такими звездами, как Джиджи Хадид и Оливия Колман, под песню «Moon River» в исполнении Одри Хепберн.

В описании к видео Джон трогательно обратился к покойной возлюбленной. «Посмотри на свою девочку сейчас, Келли!! С днем рождения, ты бы так гордилась!», — написал актер.

Келли Престон ушла из жизни в 2020 году в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком молочной железы. Помимо Эллы, пара воспитывала 15-летнего сына Бенджамина, а также первенца Джетта, который трагически погиб в 2009 году в возрасте 16 лет.