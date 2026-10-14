Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже

Модель встретила юбилей с видом на Эйфелеву башню

Автор: Коваленко Наталья

Украинская модель и блогерка Катерина Лозовицкая встретила свой день рождения в романтической атмосфере ночного Парижа. Кадрами со празднования 30-летия именинница поделилась на своей странице в инстаграме.

Читай также: В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк

Для вечеринки с подругами победительница 12-го сезона шоу «Холостяк» выбрала элегантное длинное платье бордового оттенка и дополнила образ маленькой сумочкой и темной помадой. Главной локацией праздника стал ресторан с видом на Эйфелеву башню.

Катерина показала, как пьет игристое при свечах в компании подруг и делает с ними зеркальное селфи. На одном из видео Лозовицкой выносят праздничный десерт с бенгальским огнем.

«Ночь, которую стоит запомнить», — подписала подборку модель.

День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska

День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska

День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska

День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska

День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska