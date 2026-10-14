Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже
Модель встретила юбилей с видом на Эйфелеву башню
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже instagram.com/kateryna_lozovytska
Украинская модель и блогерка Катерина Лозовицкая встретила свой день рождения в романтической атмосфере ночного Парижа. Кадрами со празднования 30-летия именинница поделилась на своей странице в инстаграме.
Читай также: В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены МандзюкДля вечеринки с подругами победительница 12-го сезона шоу «Холостяк» выбрала элегантное длинное платье бордового оттенка и дополнила образ маленькой сумочкой и темной помадой. Главной локацией праздника стал ресторан с видом на Эйфелеву башню.
Катерина показала, как пьет игристое при свечах в компании подруг и делает с ними зеркальное селфи. На одном из видео Лозовицкой выносят праздничный десерт с бенгальским огнем.
«Ночь, которую стоит запомнить», — подписала подборку модель.
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska
День рождения Екатерины Лозовицкой instagram.com/kateryna_lozovytska