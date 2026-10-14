В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк

Звезда встречается с бойцом «Азова»

Автор: Коваленко Наталья

Украинская блогерка и волонтерка Елена Мандзюк, еще в мае признавшаяся в новых отношениях с военнослужащим, долгое время держала имя возлюбленного в строгом секрете. Однако внимательные пользователи сети выяснили, кто именно стал избранником инфлюенсера.

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Блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно опубликовала фото с благотворительного вечера в честь своего 40-летия, где на одном из кадров Мандзюк позирует рядом с именинницей и светловолосым мужчиной с густой бородой. Пользователи быстро узнали в нем военнослужащего 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Дмитрия «Расти» Канупера.

Елена Мандзюк с вероятным бойфрендом instagram.com/kristygor

Елена и Дмитрий действительно хорошо знакомы: блогерка присоединилась к созданию его автобиографической книги под названием «Окраєць».

Позже Елена опубликовала в инстаграме снимки с романтического свидания, где она предстала в черном платье, а ее избранник — в черных брюках и туфлях. В точно таких же нарядах Мандзюк и Канупер были сняты на праздновании дня рождения Горняк.

Сама блогерка официальных комментариев по поводу догадок фанов не давала.