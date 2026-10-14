АфишаАфиша
Русский Українська

В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк

Звезда встречается с бойцом «Азова»

Автор: Коваленко Наталья
В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк
В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк instagram.com/elena_mandziuk

Украинская блогерка и волонтерка Елена Мандзюк, еще в мае признавшаяся в новых отношениях с военнослужащим, долгое время держала имя возлюбленного в строгом секрете. Однако внимательные пользователи сети выяснили, кто именно стал избранником инфлюенсера.

Читай также: Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней

Блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно опубликовала фото с благотворительного вечера в честь своего 40-летия, где на одном из кадров Мандзюк позирует рядом с именинницей и светловолосым мужчиной с густой бородой. Пользователи быстро узнали в нем военнослужащего 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Дмитрия «Расти» Канупера.

Елена Мандзюк с вероятным бойфрендом instagram.com/kristygor
Елена Мандзюк с вероятным бойфрендом instagram.com/kristygor

Елена и Дмитрий действительно хорошо знакомы: блогерка присоединилась к созданию его автобиографической книги под названием «Окраєць».

Позже Елена опубликовала в инстаграме снимки с романтического свидания, где она предстала в черном платье, а ее избранник — в черных брюках и туфлях. В точно таких же нарядах Мандзюк и Канупер были сняты на праздновании дня рождения Горняк.

Сама блогерка официальных комментариев по поводу догадок фанов не давала.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, романы звезд, личная жизнь звезд

Статьи по теме

Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже
Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности
Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней
Ротару, Денисенко и Цыбульская поддержали Федишин после потери ребенка
Ротару, Денисенко и Цыбульская поддержали Федишин после потери ребенка
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома
Как правильно стирать подушки: практические советы
Как правильно стирать подушки: практические советы

Личность дня

Умер Веня из «Ветеранов космических войск»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK