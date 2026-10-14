АфишаАфиша
Русский Українська

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней

Олександр Венедчук помер 13 жовтня у віці 32 років

Автор: Коваленко Наталья
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней instagram.com/anatoliyanatolich

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на новость о смерти 32-летнего победителя «Лиги смеха» из команды «Ветераны космических войск» Александра «Вени» Венедчука.

Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 5 – 11 октября 2026 года

Шоумен поделился в инстаграм-сториз скриншотом последней переписки с покойным юмористом. По словам Анатолича, он планировал записать интервью с Веней в конце июня, однако съемка так и не состоялась из-за резкого ухудшения здоровья комика. В переписке Александр признавался, что его очень сильно подкосила болезнь.

«Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. Веня заболел. "Главное – здоровье", — написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах», — написал Анатолий Анатолич.

На скриншоте переписки видно, что комик жаловался на высокую температуру и тяжелое состояние.

«Есть один нюанс, меня подкосило сегодня плотно, лежу в постели, 39,6 было час назад. Что будет дальше, я х*р знает... Мне хуже», — написал он.

На следующий день Венедчук добавил: «Мне п*зда совсем, не могу раму собрать».

Напомним, что в начале 2025 года Александр Венедчук перенес тяжелое кровоизлияние в мозг и несколько сложных нейрохирургических операций, во время которых ему установили титановый имплантат. Официальная причина смерти юмориста пока не разглашается.

Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с Веней instagram.com/anatoliyanatolich

Читайте нас в Google.News
Теги:
Лига Смеха, Анатолий Анатолич, шоу-бизнес, Ветераны космических войск, смерть звезд

Статьи по теме

Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже
Победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая отпраздновала 30-летие в Париже
В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк
В сети рассекретили вероятного бойфренда блогерши Елены Мандзюк
Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности
Тышкевич сравнила себя с "пылесосом, который ел все" во время беременности
Ротару, Денисенко и Цыбульская поддержали Федишин после потери ребенка
Ротару, Денисенко и Цыбульская поддержали Федишин после потери ребенка
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома
«Пишу под страшные взрывы»: Сумская почтила память мамы в ее день рождения
«Пишу под страшные взрывы»: Сумская почтила память мамы в ее день рождения

Личность дня

Умер Веня из «Ветеранов космических войск»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK