Анатолий Анатолич показал последнюю переписку с покойным комиком Веней

Олександр Венедчук помер 13 жовтня у віці 32 років

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на новость о смерти 32-летнего победителя «Лиги смеха» из команды «Ветераны космических войск» Александра «Вени» Венедчука.

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Шоумен поделился в инстаграм-сториз скриншотом последней переписки с покойным юмористом. По словам Анатолича, он планировал записать интервью с Веней в конце июня, однако съемка так и не состоялась из-за резкого ухудшения здоровья комика. В переписке Александр признавался, что его очень сильно подкосила болезнь.

«Наша последняя переписка. Должны были писать интервью. Веня заболел. "Главное – здоровье", — написал я. Если бы я знал, что это последнее общение. Что бы я сказал? Очень жаль. Надеюсь, тебе лучше на небесах», — написал Анатолий Анатолич.

На скриншоте переписки видно, что комик жаловался на высокую температуру и тяжелое состояние.

«Есть один нюанс, меня подкосило сегодня плотно, лежу в постели, 39,6 было час назад. Что будет дальше, я х*р знает... Мне хуже», — написал он.

На следующий день Венедчук добавил: «Мне п*зда совсем, не могу раму собрать».

Напомним, что в начале 2025 года Александр Венедчук перенес тяжелое кровоизлияние в мозг и несколько сложных нейрохирургических операций, во время которых ему установили титановый имплантат. Официальная причина смерти юмориста пока не разглашается.