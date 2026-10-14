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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 5 – 11 октября 2026 года

Что смотрели украинцы на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 5 – 11 октября 2026 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 5 – 11 октября 2026 года
Netflix

Новый мистический триллер «Из глубины» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 5 по 11 октября 2026 года.

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Когда загадочное морское существо начинает терроризировать прибрежный городок, рыбак должен бороться за защиту своей семьи и уклада жизни своей общины. За первую неделю после премьеры проект собрал 17 млн зрителей и 69,3 млн часов просмотров.

На второй строчке остался драматический мини-сериал «К востоку от рая». События экранизации классического романа Джона Стейнбека разворачиваются в начале 1900-х годов, где решительная и независимая женщина становится причиной раздора между двумя братьями, начиная сагу, охватывающую два поколения. За эту неделю проект собрал 12,6 млн зрителей и 87,7 млн часов просмотров.

Третье место занял первый сезон фэнтезийного сериала «Перси Джексон и олимпийцы», вышедший еще в 2023 году. Юный полубог Перси Джексон вместе с друзьями отправляется в мифологические странствия, где сталкивается с монстрами, врагами и угрозами, которые могут повергнуть Олимпус в хаос. Премьера на стриминге собрала 4,1 млн зрителей и 21,6 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 5 – 11 октября 2026 года:

  1. «Из глубины», мини-сериал — 17 млн зрителей
  2. «К востоку от рая», мини-сериал — 12,6 млн зрителей
  3. «Перси Джексон и олимпийцы», первый сезон — 4,1 млн зрителей
  4. Mojo Brookzz: I Know You Lying — 3,3 млн зрителей
  5. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон — 3 млн зрителей
  6. «Мэр Кингстауна», первый сезон — 2,7 млн зрителей
  7. Raw: 2026 (выпуск за 5 октября) — 2,4 млн зрителей
  8. «Джентльмены», второй сезон — 2 млн зрителей
  9. «Золотой билет Вонки», первый сезон — 1,9 млн зрителей
  10. «Другой мир», первый сезон — 1,9 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 5 – 11 октября 2026 года
Рейтинг сериалов Netflix за 5 – 11 октября 2026 года
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место занял драматический мини-сериал «К востоку от рая».

На вторую строчку сразу после релиза ворвался мистический триллер «Из глубины».

Третью позицию удержал детективный мини-сериал «Последнее дело Холмса». Сюжет рассказывает об актере, чья слава угасает. Он вынужден использовать детективные навыки своих известных персонажей, чтобы раскрыть подозрительную смерть в изолированном отеле, где каждый становится подозреваемым.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 5 – 11 октября 2026 года:

  1. «К востоку от рая», мини-сериал
  2. «Из глубины», мини-сериал
  3. «Последнее дело Холмса», мини-сериал
  4. «Джентльмены», второй сезон
  5. «Монстр: История Лиззи Борден», первый сезон
  6. «Джентльмены», первый сезон
  7. «Идеальная ложь», первый сезон
  8. «Кукла», мини-сериал
  9. «Мой новый берег», первый сезон
  10. «Рулевая», первый сезон

Рейтинг сериалов Netflix за 5 – 11 октября 2026 года
Рейтинг сериалов Netflix за 5 – 11 октября 2026 года
Netflix

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

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