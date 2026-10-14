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Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома

Певица показала свою семью в обновленном составе

Автор: Коваленко Наталья
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома
Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала кадры с мужем и дочерью после выписки из роддома instagram.com/anastasiakozhevnikova

Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, которая недавно впервые стала мамой, поделилась трогательными семейными кадрами с выписки из роддома.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз 33-летняя артистка запостила милое видео, где вместе с мужем Кириллом одевает маленькую дочь Вивьен. Кожевникова продемонстрировала первый наряд ребенка — вязаный ромпер, созданный свекровью, к которому сама Анастасия добавила собственноручно пойманные вязаные милые декоративные элементы в виде пчелок.

«Собираемся домой. Ромпер связала мама мужа, бабушка, прошу прощения. Я навывязывала пчелок», — подписала кадр исполнительница.

Позже артистка опубликовала еще один семейный кадр с официальной фотосессии с выписки в помещении клиники. Для торжественного события Анастасия выбрала розовое теплое платье, а Кирилл фотографировался в джинсах и футболке серо-коричневого оттенка.

Напомним, Анастасия Кожевникова пела в составе группы «ВИА Гра» с 2013 по 2018 год вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег. С Кириллом она официально оформила брак за несколько месяцев до окончания контракта.

Анастасия Кожевникова с мужем и дочерью instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова с мужем и дочерью instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова с мужем и дочерью instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова с мужем и дочерью instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Теги:
ВИА Гра, шоу-бизнес, дети звезд, Анастасия Кожевникова

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