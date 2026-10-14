Анне Опанасенко-Сумской могло бы исполнится 92 года

Автор: Коваленко Наталья

«Пишу под страшные взрывы»: Сумская почтила память мамы в ее день рождения instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась в инстаграме черно-белыми фото из семейного альбома. Поводом для публикации редких кадров стал день рождения ее мамы. В среду, 14 октября, театральной актрисе Анне Опанасенко-Сумской могло бы исполниться 92 года.

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На снимках можно увидеть разные периоды жизни Анны Ивановны. На некоторых кадрах она позировала молодой с маленькой Олей, а на других отдыхала с семьей у реки или в горах. Также есть снимок с празднования 70-летия, где актриса сидела рядом со своим мужем, актером Вячеславом Сумским, и уже взрослыми дочерьми Ольгой и Натальей.

«Мамочка… 14 октября… Сегодня твой день рождения… Пишу под страшные взрывы… Ты все видишь и слышишь… А в сердце — мое самое прекрасное, самое счастливое детство, наша Хортица, театр им. Магара, твои невероятные роли, обаяние, улыбка, твоя любовь и поддержка… Спасибо Богу за тебя, моя родненькая…», — обратилась к родному человеку Сумская.

Напомним, Анна Ивановна Сумская ушла из жизни 27 февраля 2022 года, через три дня после начала полномасштабного вторжения.

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные семейные фото instagram.com/olgasumska