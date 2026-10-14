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Шэрон Стоун поразила фотосессию в своем особняке в платьях от украинского бренда

Актриса примерила наряды от J'amemme

Автор: Коваленко Наталья
Шэрон Стоун поразила фотосессию в своем особняке в платьях от украинского бренда
Шэрон Стоун поразила фотосессию в своем особняке в платьях от украинского бренда
Getty Images

Голливудская актриса Шэрон Стоун приняла участие в стильной фотосессии для издания The Times Style. Для съемки кинозвезда выбрала образы от украинского бренда J’amemme дизайнера Юлии Ярмолюк. Кадры были сделаны в роскошном особняке актрисы в Беверли-Хиллз, построенном еще в 1940-х годах.

Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign
Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign

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68-летняя Стоун продемонстрировала три платья: розовое шифоновое с греческим силуэтом из коллекции весна-лето 2026, розовое плиссированное с рюшами и высоким воротником, а также платье черного цвета.

Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign
Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign

«Шэрон Стоун в нарядах J’amemme – в собственном мире. Интимный взгляд на мир Шэрон Стоун, где раскрываются ее творческий дух и неповторимая индивидуальность», — прокомментировали фотосессию представители бренда в инстаграме.

Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign
Шэрон Стоун в платьях бренда J’amemme instagram.com/wendymorrisondesign

Это уже не первое сотрудничество актрисы с J’amemme. В сентябре она украсила обложку издания Variety в наряде этого же бренда.

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Теги:
украинские дизайнеры, Шэрон Стоун, украинские бренды, шоу-бизнес

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