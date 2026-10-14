Дмитрий Гордон показал, как Руслана выглядела в конце девяностых

Журналист поделился архивной фотографией

Автор: Коваленко Наталья

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон продолжает делиться с подписчиками в инстаграме архивными кадрами со знаменитостями. На этот раз интервьюер показал, как выглядела певица Руслана Лыжичко в начале своей музыкальной карьеры.

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Снимок был сделан фотографом Феликсом Розенштейном в 1998 году, когда будущей победительнице Евровидения было 25 лет.

На раритетном кадре Руслана позировала с длинными темно-каштановыми волосами в черном пиджаке и белой водолазке. Рядом с ней стоит сам Гордон в ярко-красном пиджаке, белой рубашке и галстуке с золотистым узором.

Поклонники артистки отметили в комментариях, что за три десятилетия внешность Русланы почти не изменилась. 53-летняя исполнительница все еще поражает фанов подтянутой формой.