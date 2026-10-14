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Ирина Федишин потеряла ребенка и находится в тяжелом состоянии

Муж певицы сообщил о трагедии в семье

Автор: Коваленко Наталья
Ирина Федишин потеряла ребенка и находится в тяжелом состоянии
Ирина Федишин потеряла ребенка и находится в тяжелом состоянии instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь на позднем сроке беременности. Трагическую новость сообщил муж и продюсер артистки Виталий Човник.

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Вечером 13 октября Виталий на своей странице в инстаграме разместил черно-белый кадр коридора в больнице, а в подписи к нему отметил, что Ирина сейчас находится в тяжелом состоянии. Подробностей и обстоятельств трагедии семья пока не разглашает.

«Мы потеряли нашу маленькую доченьку… Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно... Ирина жива, но переживает тяжелое состояние, мы едва не потеряли и ее… Просим молитв за душу маленького Ангелочка и за здоровье и восстановление Ирины», — написал муж Федишин.

Напомним, что в августе 39-летняя исполнительница сообщила, что ждет третьего ребенка, а в конце сентября супруги устроили гендер-пати, где узнали, что ожидают рождения девочки. Вместе пара уже воспитывает двоих сыновей — Юрия и Олега.

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Теги:
Ирина Федишин, шоу-бизнес

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