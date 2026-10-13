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Шоптенко высказалась о своем свадебном платье "недевственной невесты"

Алена Шоптенко поделилась новыми фото на лодке и снова прокомментировала свое третее замужество.

Автор: Дмитрий Сыч
Шоптенко высказалась о своем свадебном платье "недевственной невесты"
Молодожены объединили на свадьбе украинские и австрийские традиции
instagram alena_shoptenko

Алена Шоптенко продолжает делиться фотографиями после свадьбы с австрийцем Кристианом. 38-летняя украинская танцовщица показала фотосессию в белом платье от украинской дизайнера Светланы Бевзы и с юмором ответила на замечания по поводу выбранного для торжественного события наряда.

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На свадьбе Шоптенко сменила два образа: один был сдержанным и закрытым, а другой – более откровенным, с глубоким декольте. Именно белое платье вызвало дискуссии, ведь для хореографа это уже третий брак.

Алена обратила внимание на мнение некоторых критиков, мол, белый цвет якобы не подходит "недевственной невесте". А о фате она написала, что в Древнем Риме этот аксессуар должен был защищать от зла.
    

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

instagram alena_shoptenko

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Хореограф добавила, что чувствовала себя в платье особенно привлекательно. По ее словам, наряд настолько ей понравился, что она планирует носить его и в повседневной жизни.

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Теги:
свадьба, критика, личная жизнь, Шоптенко, Алена Шоптенко, свадебное платье, личная жизнь звезд

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