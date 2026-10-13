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«Это случилось!»: Джулианна Мур показала кадры со свадьбы сына

Актриса официально стала свекровью

Автор: Коваленко Наталья
«Это случилось!»: Джулианна Мур показала кадры со свадьбы сына
«Это случилось!»: Джулианна Мур показала кадры со свадьбы сына
Getty Images

В семье американской актрисы Джулианны Мур и ее мужа, режиссера Барта Фрейндлиха, произошло радостное событие. 65-летняя звезда сообщила, что ее сын официально женился.

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28-летний Калеб заключил брак со своей возлюбленной Кибрией Морган. Пара состояла в отношениях более семи лет, а в августе 2024 года объявила о помолвке.

Джулианна опубликовала в инстаграме видео, на котором счастливые молодожены заходят в свадебный зал под аплодисменты гостей, осыпавших их лепестками роз.

Калеб был в черном костюме, в то время как невеста предстала в изысканном белом платье без бретелей с длинным шлейфом. Позже во время танцев Кибрия сменила наряд на более удобный.

«Это случилось! Мы любим, любим, любим вас», — подписала ролик Мур.

Кадрами со свадебной церемонии поделилась и 24-летняя дочь актрисы, Лив Хелен. Она показала теплые семейные снимки с родителями и молодоженами. Джулианна выбрала для вечеринки элегантное черное платье-комбинацию, а ее дочь — платье изумрудно-зеленого оттенка.

Известно, что сын актрисы работает в музыкальной сфере под псевдонимом Caleb Moore, в то время как его избранница занимает должность старшего контент-координатора.

Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich
Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich

Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich
Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich

Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich
Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich

Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich
Фото со свадьбы сына Джулианны Мур instagram.com/livfreundlich

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Теги:
Джулианна Мур, шоу-бизнес, дети звезд

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