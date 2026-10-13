Гайтана показалась с 9-летней дочерью и кое-что пожелала
Украинская певица снялась с потомком на фоне сафари-зоны где-то за границей.
Гайтана поделилась новой фотографией с дочерью Сапфир-Николь. Артистка, которая нечасто публикует семейные кадры, на этот раз порадовала подписчиков личным моментом на фоне живописного парка, напоминающего сафари-зону.
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На фото 47-летняя певица изображена рядом с 9-летней первенцем на фоне солнечного пейзажа. К публикации Гайтана добавила пожеланиям мира, счастья и вдохновения, отметив, что они "живут, учатся и любят".
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Певица в этом году выступала в Украине. В сентябре она дала концерт в Киеве, а весной и летом у нее было несколько шоу в других уголках Родины. В последние годы исполнительница живет с семьей за границей.