АфишаАфиша
Русский Українська

Гайтана показалась с 9-летней дочерью и кое-что пожелала

Украинская певица снялась с потомком на фоне сафари-зоны где-то за границей.

Автор: Дмитрий Сыч
Гайтана показалась с 9-летней дочерью и кое-что пожелала
Гайтана и ее семья "живут, учатся и любят"
instagram gaitanamusic

Гайтана поделилась новой фотографией с дочерью Сапфир-Николь. Артистка, которая нечасто публикует семейные кадры, на этот раз порадовала подписчиков личным моментом на фоне живописного парка, напоминающего сафари-зону.

Читай также: Димопулос вернулась в Киев и сразу вызвала скорую

На фото 47-летняя певица изображена рядом с 9-летней первенцем на фоне солнечного пейзажа. К публикации Гайтана добавила пожеланиям мира, счастья и вдохновения, отметив, что они "живут, учатся и любят".

instagram gaitanamusic

Читай также: Димопулос вернулась в Киев и сразу вызвала скорую

Певица в этом году выступала в Украине. В сентябре она дала концерт в Киеве, а весной и летом у нее было несколько шоу в других уголках Родины. В последние годы исполнительница живет с семьей за границей.

Читайте нас в Google.News
Теги:
певица, Гайтана, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Маша Полякова с мужем устроили осеннюю фотосессию во время прогулки в лесу
Маша Полякова с мужем устроили осеннюю фотосессию во время прогулки в лесу
Ксения Мишина показала ужасные последствия прилета возле ее дома
Ксения Мишина показала ужасные последствия прилета возле ее дома
Принцесса Евгения поделилась трогательным видео с новорожденной дочерью и мужем
Принцесса Евгения поделилась трогательным видео с новорожденной дочерью и мужем
Известного голливудского актера жестоко избили и ограбили
Известного голливудского актера жестоко избили и ограбили
Известную актрису арестовали за нападение на бортпроводников и полицию
Известную актрису арестовали за нападение на бортпроводников и полицию
4 самых опасных знаков зодиака
4 самых опасных знаков зодиака

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK