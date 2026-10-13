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Маша Полякова с мужем устроили осеннюю фотосессию во время прогулки в лесу

Дочь Оли Поляковой показала, как проводит время с любимым

Автор: Коваленко Наталья
Маша Полякова с мужем устроили осеннюю фотосессию во время прогулки в лесу
Маша Полякова с мужем устроили осеннюю фотосессию во время прогулки в лесу instagram.com/marypoppers1

Старшая дочь певицы Оли Поляковой поделилась в инстаграме атмосферными снимками с осенней прогулки. 21-летняя Маша вместе со своим мужем-американцем Эденом Пассарелли и их домашним любимцем, песиком Минором, отправились на отдых в лес.

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Пара устроила фотосессию на фоне деревьев с пожелтевшей листвой, гор, реки и моста, а также провела время в кукурузном поле и на тыквенной ферме.

Маша позировала в стильном коричневом пальто и леопардовых штанах. Эден также примерил худи с леопардовым принтом.

«Осенний вайб», — лаконично подписала Полякова-младшая.

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1
Маша Полякова показала осеннюю фотосессию instagram.com/marypoppers1

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Теги:
шоу-бизнес, Маша Полякова, дети звезд

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