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Ксения Мишина показала ужасные последствия прилета возле ее дома

Актриса пережила ночную атаку дронов на свой ЖК

Автор: Коваленко Наталья
Ксения Мишина показала ужасные последствия прилета возле ее дома
Ксения Мишина показала ужасные последствия прилета возле ее дома instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса и ведущая Ксения Мишина вместе с 14-летним сыном Платоном пережили очередную российскую атаку на Киев вечером 12 октября. Вражеский беспилотник попал в жилой комплекс, где проживает звезда.

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От мощного взрыва Ксения сильно испугалась. В инстаграм-сториз она опубликовала жуткие кадры со двора дома, на которых видны горящие автомобили и поврежденная многоэтажка с выбитыми окнами.

«Мой ЖК… Подскочила до потолка…», — поделилась эмоциями актриса.

Мишина добавила, что раньше подобные кадры казались чем-то нереальным или концом света, однако сейчас эта жестокая реальность происходит прямо в ее дворе.

«Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И это трагедия, которую мы вынуждены принимать. Я так люблю тебя, Киев. Молюсь, чтобы нам все же удалось тебя сохранить», — написала Ксения.

Вероятно, речь идет о Дарницком районе столицы, где в результате атаки врага на многоэтажку погибли два человека, еще по меньшей мере 11 человек пострадали.

Ксения Мишина показала атаку на ее ЖК instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина показала атаку на ее ЖК instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина показала атаку на ее ЖК instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина показала атаку на ее ЖК instagram.com/misha.k.ua

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Теги:
шоу-бизнес, Ксения Мишина, война в Украине

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