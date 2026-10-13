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Принцесса Евгения поделилась трогательным видео с новорожденной дочерью и мужем

Племянница Чарльза III запостила семейные кадры в честь годовщины свадьбы

Автор: Коваленко Наталья
Принцесса Евгения поделилась трогательным видео с новорожденной дочерью и мужем
Принцесса Евгения поделилась трогательным видео с новорожденной дочерью и мужем instagram.com/princesseugenie

Британская принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк празднуют восьмую годовщину брака. По случаю праздника племянница короля Чарльза III опубликовала в инстаграме новое семейное видео.

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В трогательном ролике Джек нежно качает двухмесячную дочь Аделаиду на руках и ласково массирует ей голову. Кроме девочки, пара воспитывает еще двух сыновей — 5-летнего Августа и 3-летнего Эрнеста.

«Счастливых 8 лет в браке, моя любовь. Чего не слышно в этом видео, так это как Джек спрашивает нашу дочь, нравится ли ей, когда ей так массируют голову... такой заботливый, внимательный и лучший папа для наших троих детей. Не могла и мечтать о лучшем партнере», — трогательно подписала публикацию Евгения.

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Теги:
годовщина, шоу-бизнес, принцесса Евгения

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