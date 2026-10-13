Известного голливудского актера жестоко избили и ограбили

Киган Аллен показал травмы после вооруженного нападения

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Киган Аллен, известный по роли Тоби Кавана в сериале «Милые обманщицы», стал жертвой вооруженного нападения и ограбления в Западном Голливуде.

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Инцидент произошел вечером 8 октября возле одного из местных супермаркетов. 37-летний актер рассказал в инстаграме, что к нему подошли двое неизвестных мужчин в масках. Нападавшие угрожали Аллену пистолетом и ножом, ударили его рукояткой оружия в голову и отобрали ценные часы.

Кигана срочно доставили в медицинский центр Cedars-Sinai, где ему оказали помощь, в частности наложили швы возле левой брови. Сам Киган отметил, что у него, вероятно, сотрясение мозга.

Оправившись от шока, Аллен опубликовал в своих социальных сетях новое фото, показав последствия избиения.

«Спасибо всем за такие теплые и заботливые сообщения. Я иду на поправку. Искренне благодарен Богу, правоохранителям, медикам, а также друзьям и подписчикам за такую поддержку. Скоро сообщу больше новостей. Храни вас Бог; будьте в безопасности», — написал Киган.

Полиция округа Лос-Анджелес уже расследует вооруженное ограбление и анализирует видео с камер наблюдения.