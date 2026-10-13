Возлюбленная Венсана Касселя поделилась редким фото их совместного сына

Нара Баптиста показала подросшего Каэтано

Автор: Коваленко Наталья

Австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась редким семейным фото. 29-летняя модель опубликовала в инстаграм-сториз снимок с сыном Каэтано, которого родила от 59-летнего французского актера Венсана Касселя.

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На новом кадре Нара предстала в укороченном черном жакете и кожаной юбке с низкой талией. Она держала одной рукой подросшего мальчика с кудрявыми волосами.

Маленький Каэтано появился на свет 7 января 2025 года. Для Нары он стал первенцем, а вот для Касселя — уже четвертым ребенком. Французский актер также воспитывает двух дочерей, Деву и Леони, от брака с Моникой Беллуччи, и дочь Амазони от отношений с моделью Тиной Кунаки.

Напомним, что роман между Нарой Баптистой и Венсаном Касселем начался в 2023 году.