Возлюбленная Венсана Касселя поделилась редким фото их совместного сына
Нара Баптиста показала подросшего Каэтано
Возлюбленная Венсана Касселя поделилась редким фото их совместного сына
Getty Images
Австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась редким семейным фото. 29-летняя модель опубликовала в инстаграм-сториз снимок с сыном Каэтано, которого родила от 59-летнего французского актера Венсана Касселя.
Читай также: Кристина Горняк показала, с кем отпраздновала 40-летиеНа новом кадре Нара предстала в укороченном черном жакете и кожаной юбке с низкой талией. Она держала одной рукой подросшего мальчика с кудрявыми волосами.
Маленький Каэтано появился на свет 7 января 2025 года. Для Нары он стал первенцем, а вот для Касселя — уже четвертым ребенком. Французский актер также воспитывает двух дочерей, Деву и Леони, от брака с Моникой Беллуччи, и дочь Амазони от отношений с моделью Тиной Кунаки.
Напомним, что роман между Нарой Баптистой и Венсаном Касселем начался в 2023 году.
Нара Баптиста с сыном instagram.com/narahbaptista