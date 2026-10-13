Кристина Горняк показала, с кем отпраздновала 40-летие

Блогерша рассекретила гостей праздничной вечеринки

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк поделилась кадрами с празднования своего юбилея. Экс-жена Владимира Остапчука и участница нового сезона «Холостяка» превратила вечеринку по случаю 40-летия в масштабную благотворительную инициативу.

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На своей странице в инстаграме Кристина рассказала, что ей вместе с гостями удалось собрать миллион гривен для общественной организации «Землячки». Эти средства будут направлены на приобретение необходимого снаряжения для украинских военнослужащих-женщин.

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

В течение вечера именинница сменила два образа. Для встречи гостей и официальной фотосессии она выбрала золотистое платье на одно плечо с разрезом на бедре и шлейфом. Дополнили лук полупрозрачная накидка в тон, блестящие босоножки и украшения.

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Позже Кристина переоделась в кокетливый образ для неофициальной части вечера. Она позировала перед камерами в бордовом мини-платье в пайетках, высоких перчатках, темных колготках и туфлях на каблуке.

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Среди присутствующих можно было увидеть актрису Наталку Денисенко и ее мужа Юрия Ярошенко, соосновательницу ОО «Землячки» Екатерину Приймак, певицу Kola, блогершу Елену Мандзюк, журналистку Наталку Тур, режиссера Алексея Комаровского и жену Анатолия Анатолича Юлию. Также Горняк отметила, что самой ценной частью праздника стали приглашенные военнослужащие и военнослужащие-женщины.

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Судя по фото, гостей развлекали джаз-бенд и фокусник, а кульминацией вечера стал вынос праздничного торта с белым кремом и свежим инжиром.

«В субботу я отпраздновала свой день рождения в кругу невероятных людей, и вместе мы собрали 1 000 000 гривен для ОО «Землячки» на необходимое снаряжение для наших защитниц. Спасибо каждому, кто был рядом, нашим партнерам и команде, которые помогли сделать этот вечер особенным. Особенно ценно, что среди гостей были наши защитники и защитницы. Спасибо вам за вашу силу, мужество и возможность собираться вместе. И это только первая часть фото, их будет больше, гораздо больше! Спам обеспечен!», — поделилась эмоциями Горняк.

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 40-летие instagram.com/kristygor