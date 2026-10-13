Известную актрису арестовали за нападение на бортпроводников и полицию

Сельме Блэр выдвинули уголовные обвинения

Автор: Коваленко Наталья

Американскую актрису Сельму Блэр арестовали по обвинениям в агрессивном поведении и физическом нападении во время авиаперелета и после задержания.

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Как пишет TMZ , инцидент произошел на рейсе авиакомпании Delta, следовавшем в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 54-летняя звезда фильмов «Жестокие игры», «Блондинка в законе» и «Хеллбой» устроила драку с экипажем. По данным правоохранителей, она ударила одного бортпроводника и укусила другого, нанеся им телесные повреждения.

После приземления самолета Блэр, которая кричала и оказывала сопротивление, связали и передали медикам и полиции. Однако по дороге в больницу в карете скорой помощи актриса неоднократно ударила ногами в голову и грудь сотрудницу полиции. Уже в Jamaica Hospital Medical Center Блэр также набросилась на медсестру, пытавшуюся оказать ей помощь.

По решению суда актрисе предъявили обвинения по двум эпизодам нападения второй степени (на офицера полиции и медицинского работника). Суд установил залог для звезды в размере 20 тысяч долларов наличными или 60 тысяч долларов залога либо 60 тысяч долларов частично обеспеченного залога. Следующее заседание по делу назначено на 19 января 2027 года.

Официальный представитель Сельмы Блэр заявил, что неадекватное поведение актрисы было вызвано внезапным «медицинским состоянием».