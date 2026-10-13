Актера нашли мертвым в собственном доме

Автор: Коваленко Наталья

В возрасте 34 лет умер звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт

Американский актер и активист Ар Джей Митт, получивший мировую популярность благодаря роли Уолтера «Флинна» Уайта-младшего в культовом сериале «Во все тяжкие», скоропостижно ушел из жизни в возрасте 34 лет.

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По данным People , актера нашли мертвым 12 октября в его доме в городе Браунсвилл, штат Техас. Полиция сейчас проводит расследование, а официальные причины и обстоятельства смерти пока изучаются судебно-медицинскими экспертами.

Представитель актера подтвердил трагическую новость и предоставил заявление от имени семьи Митта.

«С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти любимого актера, филантропа и пылкого защитника прав людей с инвалидностью Ар Джея Митта. Опираясь на собственный опыт жизни с детским церебральным параличом, Митт принес аутентичность в свою роль и создал платформу для повышения осведомленности об инвалидности и инклюзии», — отмечено в официальном заявлении.

Ар Джей Митт, у которого был ДЦП как в реальной жизни, так и у экранного персонажа, снимался во всех пяти сезонах «Во все тяжкие». За роль сына главного героя в 2013 году он получил премию SAG-AFTRA имени Гарольда Рассела.

Также Митт снимался в сериалах «Их перепутали в роддоме», «Стражи правосудия», «Ханна Монтана» и «Все ненавидят Криса».

Много лет актер посвятил благотворительности: был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children’s, а также возглавлял фонд The Mitte Foundation, поддерживающий людей с инвалидностью.