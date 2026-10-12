Эсхакзай за два месяца похудела на три кг и объяснила отказ от инъекций

Рамина Эсхакзай пытается справиться со скачками своей массы.

Рамина Эсхакзай – украинский интервьюер – рассказала о результатах работы над своей физической формой и трудностях, с которыми столкнулась во время похудения. По словам публичной персоны, с начала августа ей удалось избавиться около трех килограммов и впервые за полтора года увидеть на весах число 57.

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34-летняя инстаграмщица сообщила, что возвращаться в желаемую форму оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. Сейчас ее цель – не просто стать худее, а найти комфортную массу, которую удастся поддерживать долгое время. Ранее показатели Рамины колебались от 53 до 63 кг.

instagram raminalalala

Интервьюер пока не раскрывает всех подробностей своего подхода, поскольку процесс только начался. Она рассказала, что следит за размером порций, ест много овощей, больше двигается и делает массажи. Несмотря на эти усилия, поначалу масса почти не изменялась, что вызывало у нее разочарование.

Эсхакзай также вспомнила предыдущую попытку похудения, после которой вернула утраченные килограммы. По ее мнению, этому способствовали психологические факторы и строгие ограничения, которые она не смогла соблюдать. Теперь Рамина желает сначала похудеть, затем набрать мышечную массу и закрепить результат без изнурительных запретов.

По словам знаменитости, из-за отсутствия быстрого прогресса она даже задумывалась об инъекциях для похудения, однако в конце концов на них не решилась. Она призвала других не торопиться с уколами и таблетками, если результаты не появляются сразу.

"Люди, которые худеют с помощью всяких уколов, они же не признаются. Ни в коем случае не хочу обесценивать никого, но немного несправедливо", – добавила автор инстаграм-истории.

instagram raminalalala

instagram raminalalala

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Ранее Эсхакзай рассказывала, что в 2023 году за пол года сбросила более 10 кг, а ее вес тогда составлял примерно 52,5–53,5 кг. Интервьюер также открыто говорила о пережитой булимии и расстройствах пищевого поведения.