АфишаАфиша
Русский Українська

Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать

Звезда «МастерШефа» рассекретил свое образование

Автор: Коваленко Наталья
Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать
Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный шеф-повар, ресторатор и бессменный судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками малоизвестным фактом о себе. 54-летний кулинар признался, что имеет художественное образование и в юности планировал посвятить жизнь изобразительному искусству.

Шеф-повар опубликовал в инстаграме собственные рисунки карандашом и рассказал о спорах с родителями, которые категорически выступали против его увлечения.

Читай также: В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие

«То, что я сейчас скажу, возможно, будет для вас шоком. У меня есть художественное образование. Да-да, когда-то я серьезно мечтал заниматься этим. Прямо профессионально. Но, к сожалению, в те времена в Колумбии эта профессия вообще не считалась престижной. Помню, как спорил с родителями, потому что они были категорически против моего любимого дела и настаивали, чтобы я стал архитектором», — поделился шеф-повар.

Несмотря на то, что Эктор построил успешную кулинарную карьеру, любовь к живописи никуда не исчезла. Ресторатор называет рисование лучшим способом восстановления сил.

«Сейчас я беру в руки карандаши и мольберт не так часто, как хотелось бы. Но каждый раз, когда делаю это, понимаю: для меня это лучшая терапия. Занятие для души. Способ полностью отключиться от бешеного ритма, побыть в тишине и выплеснуть эмоции на бумагу. Мы сами зарываем свои детские мечты просто из-за того, что когда-то это было "непрестижно" или "родители против". Так что, друзья, никогда не поздно вернуться к тому, что когда-то приносило вам чистую радость», — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Эктор Хименес-Браво

Статьи по теме

«Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой
«Мисс Вселенная» Оливия Калпо во второй раз стала мамой
В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие
В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие
«Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни Поляковой
«Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни Поляковой
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK