Родители были категорически против: Хименес-Браво признался, кем мечтал стать

Звезда «МастерШефа» рассекретил свое образование

Автор: Коваленко Наталья

Известный шеф-повар, ресторатор и бессменный судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками малоизвестным фактом о себе. 54-летний кулинар признался, что имеет художественное образование и в юности планировал посвятить жизнь изобразительному искусству.

Шеф-повар опубликовал в инстаграме собственные рисунки карандашом и рассказал о спорах с родителями, которые категорически выступали против его увлечения.

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«То, что я сейчас скажу, возможно, будет для вас шоком. У меня есть художественное образование. Да-да, когда-то я серьезно мечтал заниматься этим. Прямо профессионально. Но, к сожалению, в те времена в Колумбии эта профессия вообще не считалась престижной. Помню, как спорил с родителями, потому что они были категорически против моего любимого дела и настаивали, чтобы я стал архитектором», — поделился шеф-повар.

Несмотря на то, что Эктор построил успешную кулинарную карьеру, любовь к живописи никуда не исчезла. Ресторатор называет рисование лучшим способом восстановления сил.

«Сейчас я беру в руки карандаши и мольберт не так часто, как хотелось бы. Но каждый раз, когда делаю это, понимаю: для меня это лучшая терапия. Занятие для души. Способ полностью отключиться от бешеного ритма, побыть в тишине и выплеснуть эмоции на бумагу. Мы сами зарываем свои детские мечты просто из-за того, что когда-то это было "непрестижно" или "родители против". Так что, друзья, никогда не поздно вернуться к тому, что когда-то приносило вам чистую радость», — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво рассказал о художественном образовании instagram.com/hectorjimenezbravo