Фронтвумен The Hardkiss показала праздничную фотосессию

Автор: Коваленко Наталья

В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина 11 октября отпраздновала свое 36-летие. По случаю дня рождения звездная именинница порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии.

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На свежих снимках, опубликованных в инстаграме, Юлия предстала в стильном и дерзком образе. Певица примерила черную кожаную юбку-карандаш с разрезом, которую дополнила яркой розовой блузой с оранжевыми рукавами. Особую изюминку образу добавил объемный черный шарф-бант, завязанный на шее.

Свой лук звезда завершила черными туфлями на каблуке, украшениями, макияжем с красной помадой и выразительными стрелками, а также гладко зачесанными назад волосами с эффектом мокрой укладки.

«My birthday», — лаконично подписала Юлия Санина, добавив эмодзи в виде торта.

Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss