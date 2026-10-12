В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие
Фронтвумен The Hardkiss показала праздничную фотосессию
В кожаной юбке и яркой блузке: Юлия Санина поразила образом в свое 36-летие instagram.com/the_hardkiss
Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина 11 октября отпраздновала свое 36-летие. По случаю дня рождения звездная именинница порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии.
Читай также: «Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни ПоляковойНа свежих снимках, опубликованных в инстаграме, Юлия предстала в стильном и дерзком образе. Певица примерила черную кожаную юбку-карандаш с разрезом, которую дополнила яркой розовой блузой с оранжевыми рукавами. Особую изюминку образу добавил объемный черный шарф-бант, завязанный на шее.
Свой лук звезда завершила черными туфлями на каблуке, украшениями, макияжем с красной помадой и выразительными стрелками, а также гладко зачесанными назад волосами с эффектом мокрой укладки.
«My birthday», — лаконично подписала Юлия Санина, добавив эмодзи в виде торта.
Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина отпраздновала 36-летие instagram.com/the_hardkiss