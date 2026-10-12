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"Осеннее счастье": Меган Маркл показала занятие своих детей на природе

Герцогиня Сассекская выставила видео, в котором ее потомки изображены на фоне стада оленей.

Автор: Дмитрий Сыч
"Осеннее счастье": Меган Маркл показала занятие своих детей на природе
Пара долгое время жила в США, но в конце концов вернулась в Великобританию
instagram meghan

Меган Маркл – благоверная принца Гарри – поделилась видео с семейного досуга в Великобритании. На кадрах 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет герцога и герцогини Сассекских наслаждаются прогулкой по английской сельской местности.

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После переезда дети начали обучение в местной школе и стали ближе к природе. На видео Арчи едет по живописной тропинке на самокате, а его младшая сестра шагает рядом. К прогулке присоединился черный лабрадор Пула.

Особенностью променада стала встреча с дикими оленями. Дети увидели животных на лугу слева.

instagram meghan

instagram meghan

instagram meghan

В комментариях хвалят семью. В одном из отзывов досуга детей назвали "Осенним счастьем".

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Похоже, пребывание в Британии дает семье возможность проводить больше времени на свежем воздухе и наслаждаться более спокойным досугом подальше от прессы. А именно этого и желала для потомков пара.

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Теги:
Великобритания, животные, Меган Маркл, принц Гарри, природа, дети знаменитостей, дети звезд

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