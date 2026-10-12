«Пьяная дворовая дичь»: Приходько жестко раскритиковала песни Поляковой

Певица заявила, что ее коллега потеряла свой стиль

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась относительно последних музыкальных экспериментов и сценических образов своей коллеги Оли Поляковой. В интервью журналистке Наталье Влащенко артистка призналась, что не понимает нынешнего творческого направления исполнительницы.

Читай также: Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода

По словам Приходько, новые попытки Поляковой работать в жанре шансона выглядят неестественно и обесценивают ее прежние достижения.

«Это не шансон… Оля, не обижайся, но это пьяная дворовая дичь. Я не понимаю, почему она так обесценилась. Раньше она была намного лучше, ее куда-то не туда тянут. Это как-то неприятно стало. Это может быть ее способ протеста, может, она так решила протестировать против всего, но это даже не смешно», — сказала Приходько.

Анастасия подчеркнула, что главная проблема Поляковой заключается в слишком частой смене сценических амплуа и попытке подстроиться под меняющиеся вкусы слушателей. По мнению Приходько, метания от глубокой лирики к шансону только вредят артистке.

«Вы заметили, что у нее почему-то много новых этапов в творчестве? Она потеряла себя. Нельзя предавать себя, я же об этом и говорю… Кому ты пытаешься подыграть? Тем, кто пришел и ушел, что ли? Ну, а ты с чем останешься? То она поет лирические песни, то шансон, то вот это сейчас… хабалка Аза. Я не понимаю», — добавила Анастасия.

Несмотря на жесткую критику, Приходько похвалила Олю за вокальные данные и харизму.

«Дай Бог, чтобы она нашла себя, потому что талант у нее есть, артистизм есть… Я желаю Оле успеха», — поделилась певица.