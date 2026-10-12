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Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото

Григорий и Кристина Решетники вместе с сыновьями увиделись с Александром Зинченко, его супругой и дочерью.

Автор: Дмитрий Сыч
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Футболист не хотел подписывать бутсы для сына Решетника, но жена ведущего настояла
instagram grisha_reshetnik

Телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина поделились кадрами встречи с футболистом Александром Зинченко, его супругой Владой. Знакомство стало приятным сюрпризом для сыновей супругов Решетников, чья футбольная команда недавно заняла первое место среди 52 команд со всей Украины.

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Григорий написал, что его поразили открытость, доброта и скромность спортсмена. Он также поблагодарил Зинченко за встречу.

Особым событием для мальчиков стал подарок от футболиста. Зинченко презентовал сыну Решетников Дмитрию футбольные бутсы. Сначала спортсмен решил оставить обувь без автографа, чтобы парень мог в дальнейшем использовать ее для матчей. Однако Решетники настояли на том, чтобы футболист все-таки подписал подарок.

Дмитрий не скрывал эмоций и отметил под сообщением отца, что до сих пор шокирован.

instagram grisha_reshetnik

instagram grisha_reshetnik

instagram grisha_reshetnik

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В то же время, публикация вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи отметили, что у детей знаменитостей есть особые возможности и они получают подарки от известных людей. Другие же порадовались за мальчиков, подчеркнув, насколько важно помогать детям осуществлять мечты.

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Теги:
фото, футбол, спорт, футболист, ведущий, шоу-бизнес, дети знаменитостей, Решетник, Григорий Решетник, дети звезд, Александр Зинченко

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