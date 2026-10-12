Певица удивила подписчиков видеообращением

Автор: Коваленко Наталья

Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни instagram.com/kazka.band

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая неожиданно удалила из официального аккаунта коллектива все публикации. В инстаграм-сториз певица вышла на связь с заявлением о новом этапе в жизни.

Читай также: Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода

Зарицкая призналась, что снова чувствует вдохновение и готова двигаться собственным путем, не смотря на быстротечные тренды и навязанные общественные стандарты.

«Вы даже не представляете, как мне хочется поделиться с вами тем, что я сейчас чувствую. Я уже забыла, как приятно снова вдохновляться всем, что окружает. Никогда не гонитесь за кем-то или за чем-то... Стоит найти в себе ту себя, которая будет настоящей, сложной, интересной, но неповторимой», — обратилась к подписчикам исполнительница.

Зарицкая удалила все фото группы KAZKA instagram.com/kazka.band

Вскоре в обновленном профиле появились новые фотографии, где Александра в белой рубашке закрывает глаза руками, а на ладони у нее нарисован глаз.

«Иногда даже страшно разрешить себе быть счастливой... Бывают ночи, когда ты остаешься совсем одна со своей болью... И кажется, что эта темнота никогда не закончится... Но где-то глубоко внутри что-то продолжает жить... Что-то, что не дает перестать верить...», — подписала новые кадры Зарицкая.

Часть фанатов в комментариях обеспокоилась, что певица переживает сложный период в личной жизни или возможный разрыв с женихом. Однако большинство читателей профиля считают, что это пиар-ход перед выходом нового альбома.