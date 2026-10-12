Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями

Автор: Сайко Леся

Осень в Японии — это время невероятной красоты, когда природа устраивает грандиозное прощальное шоу перед зимними холодами. Если весной вся страна погружена в нежное розовое безумие любования сакурой (ханами), то осенью наступает пора Момидзигари (紅葉狩) — древней и глубоко почитаемой традиции любования багряными и золотыми осенними листьями.

Что означает это слово?

Слово состоит из двух иероглифов:

Момидзи (紅葉) — клен (или красные/желтые листья в целом).

(紅葉) — клен (или красные/желтые листья в целом). Кари (狩) — охота.

В буквальном переводе это звучит как «охота за кленовыми листьями». Разумеется, никто ни за кем не гоняется: «охота» здесь носит поэтический характер. Это поиск самых живописных пейзажей, наслаждение тишиной, умиротворение и созерцание природной красоты.

Истоки традиции

Традиция зародилась в эпоху Хэйан (794–1185 гг.) среди японской аристократии и императорского двора. Знатные особы совершали прогулки в горы, катались на лодках по прудам, усыпанным опавшей листвой, писали стихи (танка и хайку) и музицировали на фоне пылающих багрянцем деревьев.

Со временем это увлечение распространилось на самураев, а в эпоху Эдо (1603–1868 гг.) стало доступно и простым людям. В отличие от шумного и веселого ханами, которое часто сопровождается пикниками с едой и напитками, момидзигари традиционно носит более созерцательный, медитативный характер.

Когда и где наблюдать за Момидзи?

Как и в случае с цветением сакуры, в Японии существует специальный «прогноз фронта кленовых листьев» (койдзэн).

Сроки: Сезон начинается на севере страны (на острове Хоккайдо) уже в сентябре, постепенно спускаясь к югу. В Токио, Киото и Осаке пик красоты приходится обычно на ноябрь — начало декабря .

Сезон начинается на севере страны (на острове Хоккайдо) уже в сентябре, постепенно спускаясь к югу. В Токио, Киото и Осаке пик красоты приходится обычно на . Главные цвета: Преобладают огненно-красные оттенки японского клена (каэдэ или момидзи), дополненные ярко-желтыми тонами гинкго (ите).

Популярные места для момидзигари:

Киото: Храмы Тофуку-дзи, Киёмидзу-дэра и Эйкан-до предлагают классические виды на традиционную японскую архитектуру в окружении алых кленовых крон. Токио: Парки Синдзюку Гёэн и Уэно, а также аллея деревьев гинкго в саду Мэйдзи Дзингу. Никко: Горный регион с живописными водопадами, озёрами и мостом Синкё, утопающими в осенней листве.

Философский смысл

Для японцев момидзигари — это не просто красивое зрелище, а важная часть философии моно-но аварэ («очарование вещей») — печального, но светлого осознания непостоянства и бренности бытия. Яркое увядание природы напоминает о быстротечности человеческой жизни, призывая ценить каждый момент и находить прекрасное в мимолетности.