Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями
Осень в Японии — это время невероятной красоты, когда природа устраивает грандиозное прощальное шоу перед зимними холодами. Если весной вся страна погружена в нежное розовое безумие любования сакурой (ханами), то осенью наступает пора Момидзигари (紅葉狩) — древней и глубоко почитаемой традиции любования багряными и золотыми осенними листьями.
Что означает это слово?
Слово состоит из двух иероглифов:
- Момидзи (紅葉) — клен (или красные/желтые листья в целом).
- Кари (狩) — охота.
В буквальном переводе это звучит как «охота за кленовыми листьями». Разумеется, никто ни за кем не гоняется: «охота» здесь носит поэтический характер. Это поиск самых живописных пейзажей, наслаждение тишиной, умиротворение и созерцание природной красоты.
Истоки традиции
Традиция зародилась в эпоху Хэйан (794–1185 гг.) среди японской аристократии и императорского двора. Знатные особы совершали прогулки в горы, катались на лодках по прудам, усыпанным опавшей листвой, писали стихи (танка и хайку) и музицировали на фоне пылающих багрянцем деревьев.
Со временем это увлечение распространилось на самураев, а в эпоху Эдо (1603–1868 гг.) стало доступно и простым людям. В отличие от шумного и веселого ханами, которое часто сопровождается пикниками с едой и напитками, момидзигари традиционно носит более созерцательный, медитативный характер.
Когда и где наблюдать за Момидзи?
Как и в случае с цветением сакуры, в Японии существует специальный «прогноз фронта кленовых листьев» (койдзэн).
- Сроки: Сезон начинается на севере страны (на острове Хоккайдо) уже в сентябре, постепенно спускаясь к югу. В Токио, Киото и Осаке пик красоты приходится обычно на ноябрь — начало декабря.
- Главные цвета: Преобладают огненно-красные оттенки японского клена (каэдэ или момидзи), дополненные ярко-желтыми тонами гинкго (ите).
Популярные места для момидзигари:
- Киото: Храмы Тофуку-дзи, Киёмидзу-дэра и Эйкан-до предлагают классические виды на традиционную японскую архитектуру в окружении алых кленовых крон.
- Токио: Парки Синдзюку Гёэн и Уэно, а также аллея деревьев гинкго в саду Мэйдзи Дзингу.
- Никко: Горный регион с живописными водопадами, озёрами и мостом Синкё, утопающими в осенней листве.
Философский смысл
Для японцев момидзигари — это не просто красивое зрелище, а важная часть философии моно-но аварэ («очарование вещей») — печального, но светлого осознания непостоянства и бренности бытия. Яркое увядание природы напоминает о быстротечности человеческой жизни, призывая ценить каждый момент и находить прекрасное в мимолетности.