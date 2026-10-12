Звезда «Человека-паука» стал ведущим свадебной церемонии Дженнифер Мейер и Джеффри Огунлеси

Автор: Коваленко Наталья

Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода

Голливудский актер Тоби Магуайр удивил фанатов своим появлением на свадьбе бывшей жены, ювелирного дизайнера Дженнифер Мейер. 51-летняя звезда «Человека-паука» не просто вошел в список гостей, а лично провел церемонию бракосочетания 49-летней экс-возлюбленной с ее новым избранником — 34-летним нигерийским миллиардером и музыкальным менеджером Джеффри Огунлеси.

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По данным People , роскошная церемония состоялась 10 октября на Гавайях на курорте Four Seasons Resort Lanai. Событие произошло через три недели после того, как Тоби и Дженнифер окончательно завершили развод спустя 10 лет после разрыва отношений и 6 лет после подачи заявления.

На свадьбе присутствовали их общие дети — 19-летняя Руби Свитхарт и 17-летний Отис Тобиас, а также маленькая дочка Дженнифер от нового мужа, которая родилась летом 2026 года.

Приглашение на праздник также получили близкий друг Магуайра Леонардо Ди Каприо с девушкой Витторией Черетти, миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес, актриса Кортни Кокс и стилистка Рейчел Зое.

Тоби Магуайр провел свадьбу бывшей жены facebook.com/peoplemag

Тоби Магуайр провел свадьбу бывшей жены facebook.com/peoplemag

Тоби Магуайр провел свадьбу бывшей жены facebook.com/peoplemag

Тоби Магуайр провел свадьбу бывшей жены facebook.com/peoplemag

Тоби Магуайр провел свадьбу бывшей жены facebook.com/peoplemag