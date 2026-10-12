Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына

Пресли Гербер погиб в реабилитационном центре

Автор: Коваленко Наталья

Супермодель Синди Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, впервые появились на публике после потери своего 27-летнего сына Пресли. Как пишет TMZ, пара старалась не привлекать к себе лишнего внимания, однако папарацци сняли их во время прогулки по побережью в Малибу.

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Синди и Рэнди держались за руки, гуляя по пляжу Зума. Оба выбрали повседневную спортивную одежду. Модель была одета в белый топ с длинными рукавами и черные леггинсы, а ее избранник — в белую футболку и черные шорты. Оба дополнили свои образы кепками.

Сын супругов Пресли Гербер ушел из жизни 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике. Полиция расследует инцидент как вероятную передозировку, хотя официальную причину смерти судебно-медицинские эксперты до сих пор не подтвердили.

У 60-летней Кроуфорд и 64-летнего Гербера осталась 25-летняя дочь Кайя Гербер.