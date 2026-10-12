Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Актриса кардинально сменила имидж
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу instagram.com/misha.k.ua
Известная украинская актриса Ксения Мишина решилась на смелый бьюти-эксперимент. Звезда неожиданно попрощалась со своими длинными волосами.
Читай также: «Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сынМишина опубликовала в инстаграме видео, где в салоне красоты берет ножницы и собственными руками отрезает значительную часть длины. Последние штрихи с укладкой завершила стилистка. Отныне Ксения носит удлиненный гладкий боб до плеч.
«Ну наконец-то. Как вам?» — обратилась актриса к подписчикам.