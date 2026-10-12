АфишаАфиша
Русский Українська

Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу

Актриса кардинально сменила имидж

Автор: Коваленко Наталья
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса Ксения Мишина решилась на смелый бьюти-эксперимент. Звезда неожиданно попрощалась со своими длинными волосами.

Читай также: «Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын

Мишина опубликовала в инстаграме видео, где в салоне красоты берет ножницы и собственными руками отрезает значительную часть длины. Последние штрихи с укладкой завершила стилистка. Отныне Ксения носит удлиненный гладкий боб до плеч.

«Ну наконец-то. Как вам?» — обратилась актриса к подписчикам.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, смена имиджа, Ксения Мишина

Статьи по теме

Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Дорофеева показала новую квартиру и поведала о ее особенностях
Дорофеева показала новую квартиру и поведала о ее особенностях
«Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын
«Маленький великан»: Гросу показала, как подрос ее 6-месячный сын

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK