Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу

Актриса кардинально сменила имидж

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Ксения Мишина решилась на смелый бьюти-эксперимент. Звезда неожиданно попрощалась со своими длинными волосами.

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Мишина опубликовала в инстаграме видео, где в салоне красоты берет ножницы и собственными руками отрезает значительную часть длины. Последние штрихи с укладкой завершила стилистка. Отныне Ксения носит удлиненный гладкий боб до плеч.

«Ну наконец-то. Как вам?» — обратилась актриса к подписчикам.