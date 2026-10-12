АфишаАфиша
Русский Українська

Актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик сыграли свадьбу

Первые кадры с церемонии

Автор: Коваленко Наталья
Актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик сыграли свадьбу
Актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик сыграли свадьбу instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Украинские актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик официально стали мужем и женой. Пара устроила скромную свадьбу в Киеве, пригласив на церемонию только самых родных людей и ближайших друзей. Среди звездных гостей были замечены актер Богдан Рубан и ветеран ВСУ Назар Грабар.

Читай также: «Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем

На праздновании влюбленные придерживались украинских традиций: вместе отломили кусочек каравая и стали на свадебный рушник.

«Вот такие новости, друзья. Теперь я — Лесничая. Спасибо всем, что разделили этот день с нами. У нас самые лучшие друзья, самое лучшее окружение, самая лучшая семья. Любим вас невероятно», — поделилась Ангелина в инстаграм-сториз.

О романтических отношениях пары стало известно летом 2023 года. В октябре 2025 года Евгений сделал предложение возлюбленной во время романтического отпуска у моря.

Для 28-летнего Евгения Лесничего этот брак стал первым, тогда как 29-летняя Ангелина в 2020–2022 годах была замужем за актером Максимом Самчиком.

Евгений известен зрителям по ролям в сериалах «Реванш» и «Голова», а также съемкам в клипе Нади Дорофеевой на трек «747». Ангелина снялась в сериале «Новенькая» и фильмах «Собрание ОСМД» и «Отель “Соколиный глаз”».

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/eugene.voice
Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/eugene.voice

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд, Евгений Лесничий

Статьи по теме

Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями
Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK