Актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик сыграли свадьбу

Первые кадры с церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Украинские актеры Евгений Лесничий и Ангелина Самчик официально стали мужем и женой. Пара устроила скромную свадьбу в Киеве, пригласив на церемонию только самых родных людей и ближайших друзей. Среди звездных гостей были замечены актер Богдан Рубан и ветеран ВСУ Назар Грабар.

Читай также: «Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем

На праздновании влюбленные придерживались украинских традиций: вместе отломили кусочек каравая и стали на свадебный рушник.

«Вот такие новости, друзья. Теперь я — Лесничая. Спасибо всем, что разделили этот день с нами. У нас самые лучшие друзья, самое лучшее окружение, самая лучшая семья. Любим вас невероятно», — поделилась Ангелина в инстаграм-сториз.

О романтических отношениях пары стало известно летом 2023 года. В октябре 2025 года Евгений сделал предложение возлюбленной во время романтического отпуска у моря.

Для 28-летнего Евгения Лесничего этот брак стал первым, тогда как 29-летняя Ангелина в 2020–2022 годах была замужем за актером Максимом Самчиком.

Евгений известен зрителям по ролям в сериалах «Реванш» и «Голова», а также съемкам в клипе Нади Дорофеевой на трек «747». Ангелина снялась в сериале «Новенькая» и фильмах «Собрание ОСМД» и «Отель “Соколиный глаз”».

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova

Евгений Лесничий и Ангелина Самчик поженились instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova