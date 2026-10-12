Ведущая запостила серию семейных фото

Автор: Коваленко Наталья

«Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает в Лондоне, опубликовала в инстаграме серию черно-белых фотографий, сделанных в Киеве.

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В подборке архивных снимков можно увидеть кадры с самыми близкими людьми звезды — мужем Владимиром Локотко, младшими детьми Валерием и Евдокией и сестрой Юлией.

Так, на одном из фото Ольга нежно обнималась с Владимиром у лифта, проводила время с ним в кофейне, а также показала романтический момент у барной стойки, где муж держит ее за руку.

На других снимках сын и дочь пары играют с бумажными лентами во время детского праздника, а на другом кадре маленький Валерий пьет воду за столом в заведении.

Кроме этого, телеведущая показала отдых в ресторанах с подругами, прогулку по городу в плаще, кадр в ванной комнате и совместные снимки с сестрой.

«Когда-то в Киеве», — лаконично подписала Фреймут, добавив эмодзи в виде сердца.

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia