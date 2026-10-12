АфишаАфиша
Русский Українська

«Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем

Ведущая запостила серию семейных фото

Автор: Коваленко Наталья
«Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем
«Когда-то в Киеве»: Фреймут впервые за долгое время показала фото с мужем instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает в Лондоне, опубликовала в инстаграме серию черно-белых фотографий, сделанных в Киеве.

Читай также: Беременная Диана Глостер тайно вышла замуж и раскрыл пол первенца

В подборке архивных снимков можно увидеть кадры с самыми близкими людьми звезды — мужем Владимиром Локотко, младшими детьми Валерием и Евдокией и сестрой Юлией.

Так, на одном из фото Ольга нежно обнималась с Владимиром у лифта, проводила время с ним в кофейне, а также показала романтический момент у барной стойки, где муж держит ее за руку.

На других снимках сын и дочь пары играют с бумажными лентами во время детского праздника, а на другом кадре маленький Валерий пьет воду за столом в заведении.

Кроме этого, телеведущая показала отдых в ресторанах с подругами, прогулку по городу в плаще, кадр в ванной комнате и совместные снимки с сестрой.

«Когда-то в Киеве», — лаконично подписала Фреймут, добавив эмодзи в виде сердца.

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia
Фреймут показала фото из Киева instagram.com/freimutolia

Читайте нас в Google.News
Теги:
Ольга Фреймут, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Тоби Магуайр провел свадьбу экс-жены с миллиардером через три недели после развода
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Зарицкая удалила все фото группы KAZKA и заинтриговала заявлением о новом этапе в жизни
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Решетники провели семейную встречу с Зинченками и показали фото
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер впервые появились на публике после смерти 27-летнего сына
Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями
Момидзигари: японская традиция любования осенними листьями
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу
Мишина собственноручно отрезала длинные волосы и показала новую прическу

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK