Беременная Диана Глостер тайно вышла замуж и раскрыл пол первенца

Певица показала трогательные кадры с росписи

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и блогерша Diana Gloster (Диана Глостер) официально вышла замуж за своего избранника Ивана Квашу. Влюбленные отказались от пышной свадьбы и организовали камерную церемонию росписи.

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Как призналась артистка в инстаграме, решение узаконить отношения возникло спонтанно. Пара увидела новый ЗАГС неподалеку от своего дома и подала заявление на ближайшую свободную дату. На церемонии присутствовали только четверо самых близких друзей, а мама певицы присоединилась к событию онлайн.

Для скромной свадьбы беременная Диана выбрала белое платье с открытыми плечами и рукавами из перьев, а ее муж позировал в белой рубашке и черных брюках.

«Один из самых счастливых моментов моей жизни, когда я шла к нему, и мы оба рыдали от счастья. От всего, что происходит в нашем маленьком творческом мире, несмотря на то, что происходит сейчас в большом, темном и жестоком. В конце концов, что бы ни говорили люди, значение имеет только то, что на самом деле происходит между вами двоими», — трогательно поделилась исполнительница.

Также певица опубликовала клип на песню «Моя талія», в котором раскрыла пол будущего ребенка. В конце видео за спиной артистки и ее балета появляется яркий синий дым — супруги ждут мальчика.

Диана призналась, что сначала они с мужем хотели держать беременность в тайне вплоть до выхода клипа, однако потом решили объявить о пополнении раньше, ведь скрывать округлившийся животик становилось все сложнее.