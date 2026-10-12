Экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова родила первенца
Пол и имя новорожденного ребенка
Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. У 33-летней артистки и ее мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочка.
Читай также: Беременная Тышкевич показала, как обустроила комнату для первенцаРадостной новостью и первыми кадрами из роддома певица поделилась на своей странице в инстаграме. Супруги рассекретили, что девочка родилась 7 октября и получила имя Вивьен.
«Vivien. 07.10.26», — лаконично подписала первые кадры с ребенком Кожевникова.
О своей беременности Анастасия объявила в июне, опубликовав фотосессию с округлившимся животиком. Впоследствии пара устроила камерное гендер-пати на морском побережье, где с помощью праздничного торта с розовой начинкой узнали, что ждут девочку.
Звездный муж Кирилл и Анастасия знакомы еще со школьных лет. Пара поженилась в августе 2018 года. В том же году певица ушла из «ВИА Гра», где выступала на протяжении пяти лет.