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Экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова родила первенца

Пол и имя новорожденного ребенка

Автор: Коваленко Наталья
Экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова родила первенца
Экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова родила первенца instagram.com/anastasiakozhevnikova

Украинская певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой. У 33-летней артистки и ее мужа, бизнесмена Кирилла Сниткова, родилась дочка.

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Радостной новостью и первыми кадрами из роддома певица поделилась на своей странице в инстаграме. Супруги рассекретили, что девочка родилась 7 октября и получила имя Вивьен.

«Vivien. 07.10.26», — лаконично подписала первые кадры с ребенком Кожевникова.

О своей беременности Анастасия объявила в июне, опубликовав фотосессию с округлившимся животиком. Впоследствии пара устроила камерное гендер-пати на морском побережье, где с помощью праздничного торта с розовой начинкой узнали, что ждут девочку.

Звездный муж Кирилл и Анастасия знакомы еще со школьных лет. Пара поженилась в августе 2018 года. В том же году певица ушла из «ВИА Гра», где выступала на протяжении пяти лет.

Анастасия Кожевникова родила первенца instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова родила первенца instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова родила первенца instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анастасия Кожевникова родила первенца instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Теги:
ВИА Гра, шоу-бизнес, роды, беременность звезд, дети звезд, Анастасия Кожевникова

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