«Слава Господу, обошлось малым»: Суханов впервые признался, что перенес инсульт

Ведущий рассказал о борьбе с неизлечимой болезнью

Автор: Коваленко Наталья

Популярный украинский ведущий и актер Алексей Суханов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. В интервью Еве Коршик телезвезда признался, что летом перенес инсульт, после которого проходил длительный курс реабилитации и до сих пор принимает большое количество лекарств.

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Причиной стали осложнения из-за сахарного диабета, который развивался в организме ведущего около пяти лет без должного контроля. Суханов подчеркнул, что заболевание возникло не из-за сладостей, а из-за хронического стресса.

«Сахарный диабет становится все более и более распространенным явлением. Потому что первопричина сахарного диабета — это не сладкое. Не сахар, это стрессы. А мы живем всей страной в первую очередь в режиме постоянного стресса. Сахарный диабет — это такой тихий враг, тихое зло, которое тебя начинает разрушать изнутри и может привести к инсульту, к инфаркту, к поражениям сосудистой системы, конечностей, например, к ампутациям, ко всему может привести, к потере зрения. Поэтому нужно тщательно следить за этим», — отметил Алексей.

По словам телеведущего, сейчас он чувствует себя значительно лучше и большинство функций организма восстановились. В то же время Суханов до сих пор сталкивается с определенными последствиями болезни, в частности иногда может забывать слова.

Знаменитость долго колебался, стоит ли откровенно говорить о своем состоянии, ведь считает собственные проблемы мелочью по сравнению с испытаниями, через которые ежедневно проходят украинцы во время войны.

«По сравнению с тем, что сейчас происходит у людей... Мне неудобно об этом говорить. Пришел в себя! Иногда я немного слова забываю, последствия, но ничего. Но слава тебе, Господи, обошлось малым. Пожалуйста, берегите себя», — подытожил шоумен.