Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства

Ведущая сделала признание о бессонных ночах и сложностях с грудным вскармливанием

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая 26 сентября родила первенца, поделилась первыми впечатлениями от новой роли. 46-летняя звезда телеканала 1+1 опубликовала серию теплых фотографий с новорожденным сыном Устимом и откровенно рассказала о первых неделях в статусе мамочки.

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В новой публикации в инстаграме Соломия признала, что материнство оказалось для нее красивым, но в то же время хаотичным процессом. В частности, настоящим вызовом стало грудное вскармливание.

«Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое — знакомимся с этой новой жизнью. Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное "а все ли я делаю правильно?"», — призналась Соломия.

Несмотря на все сложности, Витвицкая пришла к выводу, что не стоит требовать от себя идеальности с первых дней. Главный секрет успешной адаптации — терпение, внимательность к потребностям малыша и постепенный поиск собственного ритма.

«И, пожалуй, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс», — подытожила Соломия.

Напомним, отцом маленького Устима является военнослужащий Алексей Ситайло, за которого ведущая официально вышла замуж в начале лета.

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая показала новое фото с сыном instagram.com/solomiyavitvitska