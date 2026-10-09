Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Ведущая сделала признание о бессонных ночах и сложностях с грудным вскармливанием
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая 26 сентября родила первенца, поделилась первыми впечатлениями от новой роли. 46-летняя звезда телеканала 1+1 опубликовала серию теплых фотографий с новорожденным сыном Устимом и откровенно рассказала о первых неделях в статусе мамочки.
Читай также: Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сынаВ новой публикации в инстаграме Соломия признала, что материнство оказалось для нее красивым, но в то же время хаотичным процессом. В частности, настоящим вызовом стало грудное вскармливание.
«Я еще учусь быть мамой. Устим учится быть нашим сыном. А мы все трое — знакомимся с этой новой жизнью. Грудное вскармливание тоже оказалось отдельной наукой: прикладывание, лактация, бессонные ночи, миллион вопросов и постоянное "а все ли я делаю правильно?"», — призналась Соломия.
Несмотря на все сложности, Витвицкая пришла к выводу, что не стоит требовать от себя идеальности с первых дней. Главный секрет успешной адаптации — терпение, внимательность к потребностям малыша и постепенный поиск собственного ритма.
«И, пожалуй, главное, что я поняла за это время: не надо сразу все уметь. Надо просто быть рядом, слушать своего малыша и постепенно находить свой ритм. Мы еще адаптируемся. И это очень красивый, немного хаотичный и невероятно счастливый процесс», — подытожила Соломия.
Напомним, отцом маленького Устима является военнослужащий Алексей Ситайло, за которого ведущая официально вышла замуж в начале лета.